Penedense vence último amistoso antes de estrear no Alagoano da 2ª Divisão

Neste sábado, 02/09, o Penedense realizou seu último amistoso antes de estrear no Campeonato Alagoano da 2ª Divisão 2017.

O time ribeirinho venceu a Seleção de Batalha/AL por 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo jogador Jan aos 16 minutos da etapa complementar.

O Penedense iniciou o jogo com o seguintes jogadores: Lucas. Elenilton, Casinha, Wesley e Drey. Jan, Wagner, Geovane e Cícero. Anderson e Wesley.

Os torcedores que estiveram presentes ao estádio Dr. Alfredo Leahy, observaram um time com muita pegada e com dificuldade de criação. Ficou notório a falta de um centroavante de área, pois o jogador Marcos Bala foi poupado deste amistoso por ter sentido um desconforto muscular durante a semana. As jogadas se concentravam nos meias Jan e Cícero e as vezes nas ultrapassagens do lateral esquerdo Drey. Mas, o resultado não foi alterado até o final da partida e o jogo terminou com a vitória do ribeirinho por 1 a 0.

A baixa do Penedense neste amistoso foi a contusão do jogador Wagner que foi substituído ainda no primeiro tempo com suspeita de torção no joelho. Ele vai ser avaliado na segunda-feira, 04, através de exames para constatar a gravidade da lesão.

Os jogadores do Penedense voltam ao trabalho na segunda, 04, visando a estreia na Série B de Alagoas no próximo dia 10 de Setembro de 2017 contra a equipe do Desportiva Aliança, fora de casa.

por Redação