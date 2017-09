Homem é preso suspeito de sequestrar criança de 5 anos em Maceió

Um homem suspeito de sequestrar uma criança de 5 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (4) no bairro da Serraria, parte alta de Maceió.

O suspeito não teve a identidade divulgada. De acordo com a polícia, ele levava a criança em uma bicicleta pela Avenida Menino Marcelo quando foi abordado pela equipe da Força Tática 19, que fazia o patrulhamento na região.

Questionado sobre o grau de parentesco entre os dois, o suspeito disse que a era sobrinha dele e se chamava Flávia. Nesse momento, a menina o interrompeu e disse que o nome dela era Eduarda.

Os policiais então entraram em contato com o Comando de Operações Policiais Militares (Copom) e foram informados de que a menina estava desaparecida desde a tarde de domingo (3). Ela havia sido levada de uma praça no bairro do Jacintinho.

A criança foi devolvida aos pais, e o homem foi preso em flagrante por sequestro qualificado. Ele foi levado para o Complexo de Delegacias Especializadas (Code).

Fonte: G1/AL