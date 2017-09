Jovem é preso suspeito de tentar matar mãe com golpes de foice

Um jovem foi preso suspeito de tentar matar a própria mãe de 43 anos com golpes de foice, na zona rural do município de Arapiraca, Agreste de Alagoas. Segundo a polícia, o crime ocorreu no domingo (4)

De acordo com o relatório do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), o homem identificado como José Ailton da Silva, 21, ainda cortou um dos dedos da mãe.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Unidade de Emergência do Agreste, onde recebeu atendimento médico.

Silva foi levado para a Central de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

Fonte: G1/AL