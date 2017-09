Polícia Civil vai investigar acidente com ônibus escolar em Craíbas, AL

A Polícia Civil informou que deve começar a ouvir testemunhas na terça-feira (5) sobre o acidente com um ônibus escolar que deixou estudantes feridos na manhã desta segunda (4), no povoado Lagoa do Mel, na zona rural de Craíbas, no Agreste de Alagoas.

O veículo, que estava com estudantes de escolas públicas do município, passava por uma estrada de barro quando saiu da pista e tombou.

Não há informação oficial sobre o número de feridos, mas o Corpo de Bombeiros disse inicialmente que havia 70 estudantes no veículo. A secretaria de Educação do Município não confirma a informação.

Ainda segundo os bombeiros, a maioria das vítimas teve ferimentos leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também enviou equipes para o resgate.

O chefe de operações da delegacia de Craíbas, Zé Marcos, disse que a equipe plantonista está fazendo os primeiros levantamentos no local e o inquérito deve ser instaurado na terça.

“Quando a equipe da delegacia assumir, amanhã, vamos instaurar o inquérito e começar a intimar as testemunhas para serem ouvidas”, disse o policial, ao informar que devem ser ouvidas também as vítimas e os responsáveis pelo setor de transporte da prefeitura.

A secretária de Educação do Município, Alba Jane de Barros Pimentel, informou que as equipes da prefeitura estão acompanhando os trabalhos no local e o atendimento às vítimas.

Fonte: G1/AL