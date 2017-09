PRF inicia Operação Romarias nas rodovias federais de Alagoas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta quarta-feira (06), a Operação Romarias 2017, que tem como foco o transporte de romeiros que saem de todos os estados do Nordeste com destino às cidades de Canindé e Juazeiro do Norte, no Ceará. As ações vão se encerrar no dia 03 de novembro, quando as cinco principais romarias da região tiverem sido finalizadas.

Com o objetivo de prevenir acidentes e garantir que o deslocamento de fiéis seja feito em transporte adequado e seguro, equipes da PRF vão trabalhar nos trechos que ligam os estados do Nordeste. Segundo estatísticas levantadas pelo órgão, mais de 20% dos romeiros que vão para o Ceará nesta época do ano têm como origem cidades de Alagoas.

Há alguns anos, muitas pessoas se deslocavam em transportes irregulares, como paus-de-arara ou ônibus em mau estado de conservação, colocando suas próprias vidas em risco. É justamente para evitar este risco que a PRF vai desencadear mais esta operação.

Desde 2014, a PRF vem executando políticas para promover mais segurança no transporte dos romeiros. Reuniões com as arquidioceses da igreja católica nos estados e ações educativas junto aos organizadores das excursões fazem parte das ações preventivas.

O foco das fiscalizações tem sido as infrações que costumam causar acidentes graves. Excesso de velocidade, ultrapassagem proibida, embriaguez ao volante, não uso do cinto de segurança e má conservação do veículo também são irregularidades a serem observadas.

“É necessário que haja cinto de segurança para todos os passageiros, que o sistema de iluminação do veículo esteja em perfeito funcionamento e que os pneus estejam em bom estados de conservação, por exemplo. O nosso intuito é minimizar os riscos de acidentes”, explica o chefe do setor de Policiamento e Fiscalização, Ivan Anderson.

com assessoria da PRF