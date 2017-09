Prefeitura de Penedo realiza semana da Pátria

De 01 a 07 de setembro a Prefeitura de Penedo está realizando a semana da pátria na praça Barão de Penedo, com a presença de representantes de diversos segmentos da sociedade e dos alunos das escolas municipais. A abertura solene das comemorações da independência do Brasil contou com a presença do Prefeito Marcius Beltrão, Vice Ronaldo Lopes, secretários municipais, entre outras autoridades.

Marinha, Exercito , Policia Militar, Militares do Corpo de Bombeiros também participam da semana da pátria representando as forças de Alagoas, entre outras instituições presentes as comemorações alusivas à pátria.

O local em que tradicionalmente realiza-se o evento abriga a sede dos poderes executivo e legislativo municipais, além da catedral diocesana e o oratório da forca, conforme frisou o prefeito Marcius Beltrão em seu discurso de abertura.

“Aqui nessa praça temos alguns dos prédios históricos importantes de Penedo, a casa de Aposentadoria e a Prefeitura Municipal, que fazem parte da historia do Brasil, desde o período colonial, além de toda importância do conjunto arquitetônico aqui instalado”, afirmou.

O pavilhões foram hasteados pelo Prefeito Marcius Beltrão e representantes da marinha e exercito, oficiais Bonfim e Graminho respectivamente. Após esse momento, a banda da sociedade musical penedense tocou o Hino do Tricentenário de Penedo.

A semana da Pátria terá seu encerramento com o tradicional desfile da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro.

Fonte: Assessoria