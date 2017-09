Reunião define detalhes dos Jogos da Primavera 2017 em Penedo

Em reunião envolvendo Diretores e professores de educação física das escolas públicas e particulares de penedo, ocorrida nessa terça-feira (05), nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, foram definidos detalhes a cerca da realização dos Jogos da Primavera 2017. O evento tradicional no município retornará esse ano, com a inclusão de novas modalidades esportivas e um maior número de participantes.

Uma das novidades é a criação da categoria mirim, onde participarão crianças de 10 e 11 anos e também a inclusão de modalidades como o futvolei e basquete.

De acordo com o Coordenador Geral dos Jogos da Primavera Farlly Matias dos Santos a principal finalidade da realização dos jogos esse ano é aumentar a prática de atividades esportivas em todas as Instituições de Ensino Públicas e Privadas do Município, além de promover a ampla mobilização da juventude estudantil Penedense em torno do esporte.

“Ao educar o jovem através da prática desportiva escolar, estamos cada vez mais difundindo e reforçando a construção da cidadania e os ideais do movimento olímpico, estes direcionados para a construção de um mundo melhor e mais pacífico, livre de qualquer tipo de discriminação e dentro do espírito de compreensão mútua, fraternidade, solidariedade e cultura da paz. Através das atividades desportivas, crianças e jovens constroem seus valores, seus conceitos, socializam-se e, principalmente, vivem as realidades”, afirmou.

Os Jogos Estudantis de Penedo terão sua abertura no dia 10 de outubro e seu encerramento dia 24 de outubro. As inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de setembro. Os jogos de desporto coletivos terão como sede o Ginásio de Esportes do Complexo Educacional Dr. Moacir Andrade (antigo SESI).

Cada Instituição de Ensino deverá comparecer ao desfile de abertura dos jogos da Primavera 2017, com um máximo de 15 alunos e o mínimo de 10 alunos, devidamente uniformizados representando sua escola. A participação das escolas durante o desfile dará o direito a 03 pontos na classificação final.

