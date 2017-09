Semed realiza mini desfile com alunos da Creche Lúcia Nogueira Moreira

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou nessa segunda-feira (04), um mini desfile alusivo a independência do Brasil, que contou com a participação da banda da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto, onde os alunos da Escola da escola Municipal de Educação Infantil, Lúcia Nogueira Moreira, localizada no bairro Dr. Raimundo Marinho desfilaram pelas ruas dos Conjuntos Mata Atlântica e Velho Chico, contando também com a presença da Secretaria de Educação Cintya Alves, além de coordenadores e professores.

Com muita animação e vestidos a caráter, os pequenos acompanhados de seus pais ou responsáveis, mostrara-se contentes em participar das comemorações referentes à independência do Brasil. Ao final do percurso, os alunos aproveitaram um delicioso lanche, servido pela organização do evento.

De acordo com a coordenadora das creches Rita Galvão, a Escola de Educação Infantil Lúcia Nogueira há três anos realiza esse evento alusivo à Pátria, com a participação da banda de fanfarra da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto, sob o comando do maestro Wellington. Este ano com o tema: Semeando a paz na Infância e enfatizando também o projeto: alimentação saudável.

“Parabenizo a diretora Ceiça Farias e toda a equipe da Creche Lúcia Nogueira pela organização do desfile , agradecer a Cida Coordenadora administrativa pela parceria e a Secretária de Educação Cintya Alves pela presença e dedicação com nossas crianças”, afirmou Rita Galvão Coordenadora das creches.

A Secretária de Educação Cintya Alves afirmou que a realização de ações nessa natureza, contribui para integração dos alunos com a comunidade, abrindo novos horizontes e perspectivas para os alunos e que Semed continuará não medindo esforços, para oferecer aos alunos da rede municipal, uma educação de qualidade no município de Penedo.

“A colaboração dos pais, funcionários e coordenadores foi fundamental para abrilhantar esse evento tão importante e significativo para nossas crianças”, afirmou.

Fonte: Assessoria