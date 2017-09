Trânsito de Penedo sofrerá alteração no desfile cívico de 7 de Setembro

SMTT emitiu um comunicado para alertar os motoristas e pedestres penedenses, confira na íntegra:

Comunicado

A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E trânsito vem INFORMar À comunidade PENEDENSE, que em razão do desfile cívico do dia 07 de setembro de 2017, A partir das 12 horas, serão interditados temporariamente os seguintes logradouros e o percurso dos transportes coletivos urbanos, listados abaixo:

Travessa da Tc Informática; Colégio Diocesano; Largo de Fátima; Escola Nossa Senhora de Fátima; Cesta Cheia; Praça do Clementino; Beco do Hospital; Beco do Tamanduá; Barroso; Tênis Club; Pedra da Arara; Colégio Sagrado; Cd Mania – Palácio do Bispo; Buffet da Marta/Círculo Operário – acesso ao Convento; Tiro de Guerra; BNB (Banco do Nordeste); Beco do Carvão.

Fonte: Assessoria