BPTran apreende 26 quilos de maconha em transporte coletivo

Um homem foi preso e uma adolescente apreendida na tarde desta terça-feira, 5,durante uma abordagem policial a uma van de transporte coletivo, na Avenida Assis Chateaubriand, no Pontal. A dupla foi flagrada com 26 quilos de maconha prensada e uma balança de precisão pelos policiais do Batalhão de Trânsito (BPTran).

Segundo informações do BPTran, o homem e a adolescente estavam sendo monitorados pelo Serviço de Inteligência da Unidade, do Estado Maior da Polícia Militar (PM) e do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gecoc), do Ministério Público Estadual.

Os acusados disseram aos policiais que a droga foi comprada no Jacintinho. As equipes foram até o local e apreenderam mais drogas, totalizando os 26 quilos.

Genevan Alves Souza, de 18 anos, a menor, de 16 anos, e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes, no bairro, do Farol, para os procedimentos cabíveis.

