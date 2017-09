Detran/AL adquire talonário eletrônico para fiscalização no trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), com o intuito de promover a transparência e agilidade em suas ações, adquiriu talonários eletrônicos para o uso dos agentes de trânsito.

O dispositivo, que irá substituir com vantagens o tradicional talão impresso de multas, será usado nas ruas para aperfeiçoar o processamento de dados e permitir um melhor gerenciamento operacional do trânsito urbano.

Nesta quarta-feira (6), na sede da autarquia, os militares que serão multiplicadores nos Batalhões de Polícia, servidores do órgão e agentes da Operação Lei Seca participaram de um treinamento sobre a utilização do talonário eletrônico. O momento serviu para o esclarecimento das principais dúvidas sobre o uso do equipamento e apresentação de sugestões para otimização do serviço.

De acordo com o chefe de Controle de infrações do Detran/AL, Daniel Celestino, o talonário eletrônico é uma ferramenta de gestão, que irá desburocratizar e trazer mais modernidade ao órgão.

“Com o talonário teremos em tempo real a estatística de trânsito, que nos permitirá alocar melhor as operações e distribuições de viaturas. Irá tornar o trabalho do agente de trânsito mais eficiente e seguro, tanto para o órgão como para o usuário, evitando erros de transição devido à letra manuscrita”, ressaltou o servidor.

Inicialmente, os talonários serão utilizados por agentes do Batalhão de Trânsito (BPTran) e pela equipe da Operação Lei Seca.

O diretor-presidente do Detran/AL, Antonio Gouveia, esteve presente no treinamento, onde fez a entrega dos talonários e enfatizou que o propósito é disseminar esta tecnologia por todos os órgãos de trânsito do Estado.

Fonte: Agência Alagoas