Inconformado com pedido de divórcio, homem usa lâmina para se mutilar

Inconformado com o pedido de divórcio feito pela companheira, um jovem de 23 anos, identificado como Josenildo da Silva, usou uma lâmina de aço para aplicar golpes contra o próprio corpo, na tarde desta terça-feira, 05, na Ladeira do Brito, no Centro de Maceió. A cena chamou a atenção e assustou motoristas e pedestres que passavam pelo local.

O rapaz estava alcoolizado e carregava uma garrafa de cachaça. Quando os policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) o encontraram, ele estava sentado na calçada, com vários cortes no braço direito.

Ao ser entrevistado, Josenildo da Silva chorava e dizia que havia agido daquela maneira porque não aceitava o pedido de divórcio feito por sua esposa.

“Só Deus sabe o que se passa na cabeça de um homem quando ele ama uma mulher”, desabafou.

Josenildo trabalha como músico e disse que estava casado há três anos. Ele tem um filho de dois anos de idade.

Esta não seria a primeira vez que o jovem comete automutilação. Os dois braços apresentam muitas cicatrizes, possivelmente, por tentativas passadas de cortes no próprio corpo.

O músico foi atendido por uma equipe de socorro do Sistema de Atendimento Móvel (Samu) que o encaminhou para o Hospital Universitário (HU), no bairro Tabuleiro do Martins.

Fonte: TNH