PF prende servidor público por venda ilegal de certificado do ensino médio

A Polícia Federal em Alagoas deflagrou, nesta quarta-feira, 06, a segunda fase da Operação Marueiros, que tem objetivo de desarticular um esquema de venda ilegal de certificados de conclusão do ensino médio para vínculos empregatícios em Campo Alegre e Teotônio Vilela.

De acordo com dados da PF/AL, hoje, três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, expedidos pela 17ª Vara Criminal de Alagoas, foram cumpridos no Distrito de Luziápolis, em Campo Alegre. Todos os certificados falsos continham o nome da Escola Municipal de Ensino Médio Felizardo Lima, localizada naquele distrito.

Durante a ação policial, o servidor público, J.J.S., de 49 anos, foi preso após ser apontado como o responsável por fornecer os documentos falsos aos interessados, mediante ao pagamento de uma quantia pré-determinada.

O acusado será ouvido pelo delegado Daniel Silvestre, do departamento Regional de Combate ao Crime Organizado, e deve indiciado conforme os Artigos 288 e 297 do Código Penal Brasileiro. Somando as penas, o servidor público pode pegar nove 9 anos de reclusão. Após depoimento, ele será encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: AL24horas