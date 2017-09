Piranhas será palco de mais uma produção cinematográfica

As belezas naturais e culturais de Piranhas voltaram a atrair artistas e mais uma vez a cidade foi escolhida para ser cenário de uma produção cinematográfica de nível nacional. A informação foi confirmada nesta terça-feira (5) pela Prefeitura da cidade do Alto Sertão de Alagoas.

A prefeita Maristela Sena Dias divulgou através de sua assessoria que recebeu a equipe de produção do filme “Serial Kelly’. Além de ter Piranhas como palco das filmagens, o longa marca a estreia do diretor alagoano René Guerra (autor do curta “Quem Tem Medo de Cris Negão”).

A principal estrela do filme será a cantora Gaby Amaranto, ela viverá uma artista do mundo do forró e andará pelo sertão matando pessoas. A trama deverá mostrar as fugas da artista, que se transformará em uma lenda na região.

O filme será realizado em parceria da Globo Filmes com a Bananeira Filmes. A Prefeitura de Piranhas informou que dará todo apoio na realização dos trabalhos de produção.

Histórico de produções

Usada para diversas produções, a belas paisagens de Piranhas já foram cenário de filmes como “Bye Bye Brasil” em 1979, e mais recentemente o filme “A Costureira e o Cangaceiro” (com lançamento ainda não divulgado). A cidade também contribuiu para cenas das novelas globais Cordel Encantado e Velho Chico.

