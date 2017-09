Suspeito de cometer assaltos é preso após trocar tiros com a polícia no interior

Um homem foi preso após trocar tiros com a polícia durante uma perseguição, nesta terça-feira, 5, em um trecho da rodovia AL 410, entre os municípios de Atalaia e Capela, no interior alagoano. A polícia acredita que o homem tenha envolvimento com um grupo que vinham praticando assaltos na região.

Cientes do modelo do veículo utilizado pelos criminosos, os militares realizavam rondas na região quando localizaram um Gol, de cor preta e placa MUN-1661, trafegando pela rodovia. Três suspeitos estavam no carro.

Ao perceber a aproximação da guarnição, o trio tentou fugir, mas foi perseguido e alcançado nas proximidades do Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Eles desceram do carro e efetuaram diversos disparos contra os militares, que revidaram.

Josivaldo dos Santos, 34 anos, que conduzia o veículo, foi preso. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir, entrando em uma região de mata.

A polícia apreendeu o carro utilizado pelos criminosos, sete aparelhos celulares e um tablet, que acreditam ser de vítimas de assaltos.

Após levantamento, foi constatado que Josivaldo já cumpriu pena por tráfico de drogas e possui um mandado de prisão em aberto. Ele foi levado para a Delegacia do município de Atalaia, onde permanece a disposição da Justiça.

Com Alagoas Web