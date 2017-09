11º Batalhão de Polícia Militar desfila no 7 de setembro em Penedo-AL

Sob o comando do Ten. Cel J. Júnior e sub-comando do Capitão Alex o 11º Batalhão de Polícia Militar desfilou na tarde de ontem pelas ruas de Penedo, em comemoração ao 7 de setembro que se iniciou às 14 horas na praça Clementino do Monte. Na ocasião o 2º Tenente Ayrton comandou a tropa formada apresentando a parada ao prefeito da cidade, aos representantes da Marinha, Exercito, e Arquidiocese de Maceió.

O desfile contou com a guarda bandeira, comandada pelo Tenente Ferro, o 1º Pelotão comandado pela Tenente Lygia e as Guarnições do Pelopes e ROCAM comandadas pelo Tenente Maxsuel.

Durante a passagem se destacaram algumas apresentações de treinamentos de abordagens do PELOPES e da ROCAM, que encenaram progressões em combate e abordagens a suspeitos armados.

A Força Terefa desfilou também com destaque para algumas crianças da cidade que almejam ser policiais, que desfilaram fardadas no interior da viatura. O desfile foi aplaudido pela população e visto com empolgação, pois é o sonho de muitos jovens de Penedo e das adjacências, que irão prestar concurso para a Polícia Militar de Alagoas, ao final o Ten. Cel J. Júnior parabenizou a todos pelo desfile, tanto pela presteza de quem desfilou quanto pela dedicação de quem trabalhou na organização.

Fonte: Assessoria