Dupla é presa após tentar fugir de abordagem da RP

Durante patrulhamento no bairro do Village Campestre, em Maceió, nessa quinta-feira (07) militares da Radiopatrulha (RP) prenderam Lucas José dos Santos, de 21 anos, e Leandro da Silva Soares, de 22 anos.

De acordo com informações da RP, a dupla, que foi encaminhada para a Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, foi presa após cair de uma moto enquanto tentava fugir da abordagem da Polícia Militar.

Com os jovens, os militares conseguiram encontrar um revólver calibre 38 e três munições e uma moto modelo Shineray.

Fonte: TNH