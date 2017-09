O Governo do Estado de Alagoas efetua, neste sábado (9), o pagamento de salários dos servidores públicos, referente ao mês de agosto. Com rendimentos acima de R$ 2.340,00 serão contemplados os funcionários inseridos na segunda faixa salarial.

A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz/AL) informa que a primeira faixa foi paga no último dia 31 e corresponde a mais de 60% do total de servidores ativos e inativos do Estado.

Fonte: Agência Alagoas