Filhote de jubarte é encontrado morto na praia de Pajuçara, em Maceió

Mais um filhote de baleia jubarte foi encontrado morto no litoral de Alagoas. Desta vez, foi na praia de Pajuçara, em Maceió, na manhã desta quinta-feira (7).

O animal estava encalhado na areia e foi encontrado por pescadores, que acionaram as equipes do Instituto Biota.

A baleia foi recolhida por uma equipe da prefeitura e levada para o aterro sanitário.

Essa é a 8ª baleia encontrada encalhada no litoral do estado. A última havia sido um outro filhote de jubarte, achado morto na foz do Rio Niquim, na Barra de São Miguel, no Litoral Sul, na última segunda (4).

Antes desse, no dia 25, um outro filhote foi achado sem vida em São Miguel dos Milagres, no Litoral Norte.

Um dia antes, um filhote morreu depois de ter ficado dois dias recebendo cuidados na Praia de Japaratinga, onde foi encontrado. Também houve registro de morte em Maragogi.

No começo do mês um outro filhote da mesma espécie ficou preso também em Japaratinga. Ele não sobreviveu.

Em julho, outra encalhou viva em Jequiá da Praia, mas conseguiu voltar para o mar. E em junho, em Porto de Pedras, mas está não resistiu.

