Guarda municipal sofre emboscada durante serviço e é assassinado a tiros

Um servidor público foi assassinado a tiros no Conjunto Habitacional Armando Lyra, na cidade de São José da Lage, na zona da mata alagoana. A vítima era agente da Guarda Municipal da cidade e sofreu uma emboscada enquanto estava de serviço.

As informações coletadas dão conta que Flávio Bezerra Vieira, 30 anos, foi morto com disparos de arma de fogo na região da cabeça e que não resistindo aos ferimentos entrou em óbito antes do socorro.

Populares informaram à polícia que a vítima estava de serviço quando, supostamente, teria recebido uma ligação e ao sair do local para atender foi executado por dois homens que teriam chegado a pé, efetuado os disparos e evadido do local tomando destino ignorado.

As motivações do crime e a identidade dos algozes ainda são desconhecidas pelas autoridades policiais. O homicídio, supostamente, será investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil da cidade.



