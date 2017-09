Homem é preso acusado de tráfico de drogas no Sertão Alagoano

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (7) a prisão de um homem acusado de tráfico de drogas no município de Maravilha, localizado na região do Sertão Alagoano. Ele foi localizado, nessa quarta-feira (6), após a denúncia de tráfico de entorpecentes nas cidades de Maravilha e Ouro Branco.

João Lucas Bezerra Leite foi detido com 600 gramas de maconha por policiais civis do 40º Distrito Policial (40º DP) e militares do Centro Integrado de Segurança Pública de Ouro Branco.

Após a prisão em flagrante, o João Lucas foi encaminhado para a 40º DP, e informou que os entorpecentes pertenciam à uma pessoa conhecida como “Zé Cláudio”, que já está sendo investigado, de acordo com a Polícia Civil.

com assessoria