Mulher é executada dentro de casa com tiros na nuca

A polícia ainda não tem pistas da autoria ou das motivações do assassinato de um mulher, ocorrido no final da tarde deste 7 de setembro, na localidade de Chã do Pilar, em Pilar, a 42 quilômetros da capital alagoana.

A mulher morreu sentado no próprio sofá, após ser alvejada com cinco tiros, sendo quatro deles na nuca. A vítima, identificada como Tania Nara da Silva Santos, de 35 anos, havia se mudado há cerca de dois meses para o local do crime e não há até o momento informações se ela possuía envolvimento com ilícitos.

O marido da vítima, identificado como Lúcio Matias dos Santos Filho, 38, foi apontado como testemunhas do assassinato. A polícia, no entanto, não informou quantas pessoas participação da ação criminosa ou o porquê de terem poupado o marido.

O cadáver de Tânia Nara foi periciado e encaminhado ao IML de Maceió para ser submetido à necropsia e posteriormente será liberado para sepultamento.

Fonte: AL24horas