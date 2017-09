Pedaços de ferro são encontrados dentro de colchões em presídio de Alagoas

O Grupo de Escolta e Intervenção Tática (Gerit) encontrou várias irregularidades durante uma revista de rotina no Presídio de Segurança Máxima II (PSM), inaugurado em janeiro deste ano.

De acordo com a Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social (Seris), todos os materiais recolhidos serão encaminhados para autoridade judicial competente. Além disso, a Seris abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido. Os internos responsáveis responderão sansões disciplinares.

Durante vistoria nas celas foram encontrados pedaços de panelas e de fibra de vidro dentro dos colchões dos presidiários. O presídio é custodiado pela Polícia Militar.

O secretário da Ressocialização, Cel. Marcos Sérgio de Freitas, disse que as varreduras são medidas preventivas e permanentes nos presídios de Alagoas. “Intensificamos as medidas de segurança para manutenção da ordem e disciplina no cárcere. O cumprimento desta diretiva é possível graças ao trabalho diuturno e eficiente dos agentes penitenciários. A partir da segurança colocamos em prática nossas ações ressocializadoras”.

Fonte: G1/AL