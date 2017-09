Penedense faz amistoso no domingo, 10, contra o Guarani de Paripueira/AL

O Sport Club Penedense segue sua preparação visando a disputa da Série B do Campeonato Alagoano de 2017. Com o adiamento do início do certame estadual para o dia 17/09, o técnico do time ribeirinho, Evanilson Nunes, ganhou mais tempo para colocar em prática sua filosofia de trabalho.

No próximo domingo, 10, o Penedense jogará amistoso no estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo, às 15h15, contra o Guarani da cidade alagoana de Paripueira. A entrada para este amistoso será de R$ 5,00 + 1kg de alimento não perecível.

O Penedense estreia no Alagoano da 2ª divisão no dia 17 de Setembro contra o Desportivo Aliança, fora de Penedo. O local da partida ainda será divulgado pela Federação Alagoana de Futebol.

por Redação