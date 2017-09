Seminário debate estratégias de prevenção à violência em Alagoas

A Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (Seprev) promove, nesta segunda-feira (11), o I Seminário de Prevenção: Contribuições para a Redução da Violência em Alagoas, no Centro de Convenções Ruth Cardoso, em Maceió.

O evento vai debater a construção dos planos de prevenção à violência desenvolvidos em Alagoas, cujo resultado tem auxiliado na redução da criminalidade no Estado.

Os temas das palestras vão girar em torno de ideias e perspectivas que contribuíram para a redução da violência em Alagoas de forma preventiva, como o novo olhar sobre as medidas socioeducativas e o tratamento das políticas voltadas a crianças e adolescentes, além das estratégias das políticas sobre drogas.

O evento contará também com uma palestra do doutor em sociologia Luis Flávio Sapori. Ele foi secretário-adjunto de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, no período de janeiro de 2003 a junho de 2007.

Atualmente, Sapori é professor do curso de Ciências Sociais e coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública (CEPESP) da PUC Minas. Também é autor dos livros: “Segurança Pública no Brasil – Desafio e Perspectivas” (Editora Fundação Getulio Vargas, 2007); “Crack, um desafio social” (Editora PUC Minas, 2010); e “Por que cresce a violência no Brasil?” (Editora PUC Minas, 2014).

Fonte: Agência Alagoas