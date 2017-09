Vereador é preso suspeito de chefiar esquema de estelionato

Policiais do Bope e Asfixia realizaram uma operação nesta sexta-feira, 8, nas cidades de Maceió e Santa Luzia do Norte para prender envolvidos em um esquema estelionato, que clonou centenas de cartões de crédito. Durante as investigações a Polícia recebeu informações a respeito da participação de um vereador por Santa Luzia do Norte e, ao chegar em sua residência, encontrou além dos cartões clonados, cartões em branco e três computadores com as matrizes que serviam para clonar os cartões.

O vereador, Roberval Francisco de Sales Neto, também estava com um veículo modelo Corolla, com queixa de roubo e placa clonada e uma caminhonete com placa clonada, em sua garagem. Até um papagaio foi apreendido no imóvel, já que o acusado não possuía licença ambiental. O edil foi encaminhado à Central de Flagrantes, no bairro do Pinheiro, junto com material apreendido em seu poder.

Fonte: AL24horas