Adolescente é baleado no rosto durante suposta troca de tiros com militares

Uma suposta troca de tiros com militares na noite desta sexta-feira, 8, resultou em um adolescente baleado na região do rosto. A ocorrência, registrada pelo Centro Integrado de Operações da Segurança Pública, ocorreu próximo a um hipermercado no bairro da Gruta de Lourdes, na parte alta de Maceió.

De acordo com o relatório encaminhado à imprensa, o adolescente de 17 anos teria efetuado disparos de arma de fogo contra uma guarnição da Polícia Militar que teria reagido à ação. Na ocasião, ele foi atingido no rosto.

O relatório dá conta ainda que a vítima foi socorrida pela própria guarnição e conduzida para o Hospital Geral do Estado. O seu estado de saúde ainda não foi informado.

Na versão da polícia o adolescente estaria com uma pistola Taurus, calibre 9mm. O relatório não dá conta se a arma estava municiada ou não, muito menos com quantas cápsulas deflagradas.



Fonte: AL24horas