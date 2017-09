Comissionados e contratados de União dos Palmares são exonerados sob alegação de dificuldades financeiras

Os servidores comissionados e prestadores de serviços contratados na cidade de União dos Palmares foram exonerados. O prefeito da cidade, Areski de Freitas, gravou um vídeo nas redes sociais dando conta sob a suposta condição financeira da cidade.

No vídeo, Kil, como é conhecido, destacou que desde abril vem sentido que a receita esta diminuindo e que teve que tomar uma atitude drástica e que a partir de segunda-feira, 11, apenas os secretários e alguns servidores não serão exonerados. “Para que a prefeitura não pare”, destacou.

“A folha do município que para mim é importante não esta bem. A gente esta ai com funcionário com um mês de atraso, a gente tem funcionário que esta com dois meses e até funcionário que este mês completou três meses de atraso”, explicou.

O gestor destacou ainda que vem ‘aguentando’ até hoje porque estava na expectativa de melhorar a receita, da entrada de dinheiro da repatriação, inclusive, na negociação da venda da folha do município à Caixa Econômica Federal, “mas a gente já viu que nada disso vai acontecer” e que a previsão para os próximos meses é a pior possível.

Fonte: AL24horas