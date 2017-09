Corpo é encontrado decapitado e distante da cabeça em Maceió

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital devem iniciar nesta segunda-feira (11) as investigações que apontem para a resolução de um crime brutal registrado na parte alta da grande Maceió. Nesta manhã (10) militares encontraram o corpo de um jovem decapitado e distante da cabeça em um morro próximo ao antigo lixão no bairro do São Jorge.

A assessoria do Instituto Médico Legal confirmou ao Alagoas24horas que o corpo de Weuller Costa Silva, 21 anos, deu entrada às 13h20 desta tarde oriundo do Sítio São Jorge.

As informações da assessoria dão conta ainda que a vítima foi atingida com cinco disparos de arma de fogo, calibre não identificado, e que também foi degolado por um instrumento perfuro cortante, uma arma branca.

O corpo e a cabeça da vítima teriam sido arremessados em um barranco. As motivações do crime e a identidade dos algozes ainda são desconhecidas pelas autoridades policiais.

Fonte: AL24horas