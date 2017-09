Homem é esfaqueado pela esposa no agreste

Um homem foi esfaqueado pela própria esposa na noite desta sexta-feira, 8. A tentativa de homicídio foi registrada no bairro Vila Maria, na cidade de Palmeira dos Índios, no agreste alagoano.

As informações dão conta que Heleno Ferreira dos Santos, 53 anos, foi atingido com golpes de faca na região do abdome. As facadas, supostamente, teriam sido deflagrados pela própria esposa.

A vítima foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento na cidade e, devido a gravidade dos ferimentos, foi encaminhada para a Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca. Seu estado de saúde não foi informado.

A acusada não foi identificada pela polícia e permanece foragida. O crime, supostamente, será investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil da cidade.

com Todo Segundo