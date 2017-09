No Estádio Rei Pelé, CRB é surpreendido pelo Oeste ao ser derrotado por 1×0

No retorno aos gramados, após duas semanas de paralisação da Série B, por causa dos jogos da Seleção Brasileira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o CRB foi infeliz, na noite deste sábado. Jogando um futebol muito aquém das expectativas da torcida regatiana, o Galo foi derrotado pelo Oeste-SP, por 1 a 0, em pleno no Estádio Rei Pelé, em jogo válido pela 23ª rodada da Série B. O gol do time paulista foi de Raphael Luz, aos 28 minutos do primeiro tempo.

Agora o time alvirrubro desceu para a 11ª colocação na tabela de classificação, com 32 pontos. Quanto ao Oeste, pulou para a 8ª posição, com 34 pontos.

Na próxima rodada o CRB vai até o Rio Grande do Sul, enfrentar o Brasil de Pelotas, no Bento de Freitas, às 16h30 do sábado, 16. Já o Oeste recebe o Náutico, na Arena Barueri, em São Paulo, no mesmo dia e horário.

Como foi o duelo

A partida começou com as duas equipes se alternando na finalização. Logo no primeiro minuto de bola rolando, o armador Betinho, do Oeste, arriscou de fora da área e a bola passou bem perto da meta do CRB. Em seguida foi o Galo em cobrança de falta ensaiada e Chico mandou na área do Oeste, mas a redonda parou nas mãos do goleiro Rodolfo, sem grande perigo.

O CRB encontrava dificuldades, enquanto o Oeste tentava administrar. Mas eis que aos 14 minutos teve o seu primeiro bom momento no jogo, quando Chico recebeu o passe na entrada da área e mandou uma bomba, mas o goleiro Rodolfo espalmou para escanteio.

Aos 21 minutos, quase o Oeste abriu o placar no Rei Pelé. Betinho chutou prensado com a zaga regatiana, e Raphael Luz, dentro da área do Galo, furou ao finalizar. Chance incrível perdida.

O Oeste chegava com facilidade e complicava a vida do CRB, que não conseguia fazer uma boa partida, errando muitos passes. E então, numa falha do time do Galo, aos 28 minutos, veio o castigo: o gol do Oeste, que já estava maduro. Raphael Luz entrou livre, acompanhando projeção de Mazinho pela esquerda, goleiro Edson Kölln deu o bote mas não conseguiu agarrar, daí atleta do Oeste chutou rasteiro e guardou: 1×0.

Aos 30 minutos, Raphael Luz voltou a balançar a rede, mas desta vez o gol não valeu porque, ao cabecear para o gol do CRB, ele estava impedido.

O time regatiano estava irreconhecível em campo, mas aos 34 minutos teve uma boa chance de empatar. Após bate-rebate na área do Oeste, Edson Ratinho soltou a bomba, mas a bola foi pela linha de fundo. Enquanto isso, o Oeste era bem melhor e seguia o jogo com tranquilidade.

Etapa final

No segundo tempo, o CRB voltou melhor, pressionava e tinha mais volume de jogo, mas ainda sem o futebol ideal para, pelo menos, chegar ao empate. Mesmo assim, o Galo insistia, era mais organizado. Enquanto isso, Oeste ia suportando a pressão que o time regatiano exercia desde a volta do intervalo. E a torcida alvirrubra se impacientava no estádio.

Mas o Galo chegou aos 21 minutos. Ao receber passe de Edson Ratinho, Marion – que entrou no segundo tempo – cruzou, a bola desviou na zaga do Oeste e o arqueiro Rodolfo se esticou todo para tocar para escanteio. Quase saía o gol de empate do CRB. Aos 23 minutos, o técnico Dado Cavalcanti fez a última substituição no CRB. Ele tirou Neto Baiano para a entrada de Zé Carlos, que estava suspenso e voltou a jogar por força de efeito suspensivo concedido pelo STJD.

Aos 28 minutos, o Oeste chegou bem no ataque neste 2º tempo. Porém, o lance não valeu porque o meia Mazinho estava em posição de impedimento. Novamente o Oeste chegou, aos 30 minutos. Betinho invadiu a área do CRB, mas na finalização a bola se perdeu pela linha de fundo.

O Galo respondeu aos 38 minutos, quando Edson Ratinho arriscou de fora da área e viu a bola passar muito perto da trave direita do Oeste. O CRB dominava a etapa complementar, mas não conseguia traduzir a sua superioridade balançando a rede adversária. O tempo passava e a situação ficava complicada para o Galo, tanto que o seu torcedor começou a deixar o Rei Pelé antes mesmo dos acréscimos e do apito final do árbitro. E aos 44 minutos, Chico ainda tentou, arriscando um chute de longe, mas o goleiro Rodolfo segurou em dois tempos.

O jogo ainda foi até os 48 minutos, com os acréscimos dados pelo árbitro, mas o Galo não conseguiu sequer o gol de empate e saiu de campo amargando mais uma derrota na Série B.

Fonte: Gazetaweb