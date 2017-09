DER inicia operação tapa-buracos em três regiões do Estado

O Governo de Alagoas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/AL), segue com operações de reparos nas rodovias alagoanas danificadas pelas chuvas que ainda atingem o Estado. Nesta segunda-feira (11) serão iniciadas operações tapa-buracos na Região Metropolitana, no Sertão e, também, no Norte de Alagoas.

A rodovia AL-215, em Marechal Deodoro, receberá reparos até o entroncamento com a BR-101, em São Miguel dos Campos. A previsão para o término dos serviços nesse trecho, que compreende uma distância de cerca de 25 quilômetros, é de duas semanas.

O DER/AL também atuará na região Norte, num trecho de, aproximadamente, 27 quilômetros da rodovia é a AL-101 Norte, entre Barra do Camaragibe e Porto de Pedras, passando por São Miguel dos Milagres.

Já no Sertão, a rodovia AL-220 também será beneficiada pela operação tapa-buraco, em um trecho de 50 km, entre os municípios de Batalha e Olho d’Água das Flores, sem previsão para término.

O superintendente de Operações do DER/AL, Iran Menezes, alerta que o período atípico de chuvas que caem de forma prolongada neste ano impossibilita a conclusão de algumas obras ou até mesmo estipular prazos de entrega para os serviços realizados nas rodovias estaduais.

“O DER está se programando com atividades em todas as gerências regionais, para a resolução de incidentes e eventuais problemas. Acredito que daqui para o final do mês, com a diminuição das chuvas, todas as frentes estarão atuando plenamente”, afirmou Iran Menezes.

Fonte: Agência Alagoas