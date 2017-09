Homem é assassinado a tiros em Pontal do Coruripe

A equipe do delegado Thomaz Acioli, titular da Delegacia de Coruripe, realiza os primeiros levantamentos de um homicídio registrado na manhã desta segunda (11) na estrada de acesso a Pontal do Coruripe, no litoral sul do Estado.

De acordo com informações colhidas junto à delegacia, as informações ainda são escassas, já que a equipe ainda se encontra no local. Ninguém foi preso até o momento. A vítima, identificada como José Gilberto Laurindo Lopes, de 39 anos, e conhecida como Betinho foi assassinada a tiros.

Não há até o momento qualquer informação que leve à identificação do assassino ou suas motivações. Perícia e IML foram acionados para providenciar a remoção do cadáver.

Fonte: AL24horas