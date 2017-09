Penedense vence amistoso contra o Guarani de Paripueira por 4 a 0

Os poucos torcedores que compareceram ao estádio Dr. Alfredo Leahy, na tarde deste domingo, 10, em Penedo, presenciaram o último amistoso do Sport Club Penedense antes de estrear no Campeonato Alagoano da 2ª Divisão. O adversário foi o Guarani da cidade de Paripueira/AL. O time ribeirinho venceu a partida pelo placar de 4 a 0. Os gols foram marcados por: Casinha, Gustavo, Emerson e Drey.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, as duas equipes buscaram o gol com jogadas centralizadas, mas pecavam nas finalizações. O segundo tempo, foi totalmente o contrário, com a saída do jogador Jan, o Penedense caiu muito de rendimento e as jogadas de infiltrações pouco eram criadas. As substituições feitas pelo técnico Evanilson não surtiram muito efeito.

O placar de 4 a 0 para o Penedense foi justo porque o time ribeirinho buscou o gol sempre, teve mais posse de bola e foi a equipe que teve mais finalizações.

O técnico do time, Evanilson Nunes, já nesta segunda, 11, começa a preparar o time visando a estreia na Série B de Alagoas, fora de casa, contra o Desportivo Aliança, no dia 17 de Setembro de 2017.

O Penedense ganhou e jogou com: Tiago (Lucas). Elenilton (Todinho), Wesley e Casinha (Igor) e Drey. Waldemir (João Paulo), Jan (Mateus), Geovane (Emerson) e Cícero (Everton). Gustavo (Murilo) e Anderson.

O Guarani perdeu e jogou com: Lucas, Wellington, Vier, Arian e João Paulo. Jackson (Anderson), Fábio (San), Bil e Cal (Gabriel). Galeguinho e Jonatas.

Gols:

Penedense: Casinha (25′ 1º t), Gustavo (33′ do 1º t), Emerson (31′ do 2º t) e Drey (41′ do 2º t).

por Redação