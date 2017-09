Ufal oferta 952 vagas para novos alunos em transferência externa

A Universidade Federal de Alagoas (Ufal) publicou edital para o ingresso de novos alunos por meio do processo de transferência externa. Podem participar da seleção os estudantes regularmente matriculados em outras unidades de ensino superior.

As inscrições já começaram e devem ser feitas no site da Copeve até o dia 24 de setembro. Para efetivar a inscrição, o candidato deve pagar uma taxa de R$ 50.

A oferta é de 952 vagas, distribuídas em vários cursos presenciais de graduação, com oportunidades para Campus A.C. Simões, Centro de Ciências Agrárias, Espaço Cultural, Campus Arapiraca (sede), Unidades de Ensino em Viçosa, Palmeira dos Índios, Penedo e Campus do Sertão.

Critérios para participar do processo

Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deve ter participado de pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos últimos cinco anos (2012 a 2016) e não ter zerado a Prova de Redação.

Caso não tenha feito o Enem, o candidato poderá utilizar o coeficiente acumulado de rendimento acadêmico obtido na instituição de ensino superior de origem. Mas atenção: conforme o edital, esse critério é exclusivo para o aluno que não fez o Exame nos últimos cinco anos.

Vínculo a outra instituição de ensino, pública ou privada, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), a um curso igual ao pretendido na Ufal (com a mesma denominação), inclusive na mesma formação (bacharelado ou licenciatura) e na modalidade presencial são os outros critérios solicitados pelo edital.

Seleção

O processo seletivo de Transferência Externa para Ufal será realizado em duas etapas: a primeira consiste na avaliação dos resultados obtidos pelos estudantes no Enem ou no coeficiente acumulado de rendimento acadêmico do candidato; a segunda avaliará o aproveitamento das disciplinas dos candidatos.

Para mais informações e conferir a oferta de vagas, acesse o edital.

Fonte: Ascom / Ufal