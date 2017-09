“A luta para melhoria da Carcinicultura no Estado de Sergipe não para”

Durante a tarde de hoje (11/09/17) o presidente da Associação Norte Sergipana de Aquicultura – ANSA, o senhor Amilton Amorim, esteve reunido na Universidade Federal de Sergipe a convite do Eng. de Pesca Adriano Ferreira, com o Professor​ Dr. José Milton Barbosa e com o Engenheiro de Pesca, Mestrando em Recursos Hídricos pela UFS, Anderson Almeida para tratar da participação da UFS no Workshop do dia 23/09/17 no município de Brejo Grande-SE.

Durante a conversa, o Eng. de Pesca Anderson Almeida convidou os demais colegas para uma reunião com a Pró-reitora de Extensão da UFS, a senhora Alaíde Hermínia, para firmar uma parceria com a Universidade acerca do desenvolvimento de toda a cadeia da Carcinicultura no Estado de Sergipe, principalmente na região do Baixo São Francisco. A conversa foi bastante produtiva.

por divulgação