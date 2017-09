Comemoração do Bicentenário terá Márcia Felipe, Gabriel Diniz e Solange; Confira!

Alagoas comemora no próximo dia 16, sábado, os 200 anos de Emancipação Política do Estado e, para celebrar a data, o Governo de Alagoas preparou uma série de atividades que valoriza a diversidade cultural do Estado. Uma maratona de apresentações artístico-culturais será o marco do Bicentenário alagoano.

Neste fim de semana, sábado (16) e domingo (17), será realizada a Virada Cultural. As atividades integram uma ampla programação que a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) desenvolveu para as festividades. A festa acontece no bairro do Jaraguá, onde mais de 100 artistas alagoanos, durante 24 horas, farão apresentações musicais sem pausa, distribuídos por três palcos.

Serão montados dois palcos no Estacionamento do Jaraguá, que receberão mais de 20 atrações musicais durante os dois dias de festividades. Já na Praça Dois Leões, um palco será montado para receber apenas artistas alagoanos, que levarão a autêntica música de Alagoas à população. Além disso, a população poderá participar do cortejo de grupos culturais, que levarão para o bairro histórico o resgate da cultura alagoana.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) também será um dos pontos de festa. Lá, os amantes da música clássica poderão apreciar a tradicional música de câmera, a partir das 17h de sábado. Já a Associação Comercial de Maceió vai receber diversas apresentações da cultura popular alagoana; grupos de maracatus, afoxés, bumba-meu-boi, coco de roda, quadrilhas e escolas de samba se apresentarão no espaço. Na Praça Marcílio Dias, a diversidade será o ponto central, com hip-hop, rock, música eletrônica e DJs, durante todo o fim de semana.

Para a secretária de Estado da Cultura, Mellina Freitas, o aniversário dos 200 anos de Alagoas é um marco para todos os alagoanos. Ela destaca a diversidade de tendências culturais para um evento tão importante para o Estado. “A proposta do governador Renan Filho é fazer uma festa que fosse a cara de Alagoas, com estilos diferentes que representam as pessoas que compõem a diversidade de sotaques deste Estado. É isso que estamos buscando, é uma festa muito especial para todos nós alagoanos”, frisou a secretária.

Confira a programação completa:

Palco da Praça Dois Leões

Sábado – Dia 16 – 20h às 22h de domingo, dia 17.

· Júnior Almeida

· Lara Melo

· Xique Baratinho (Regional)

· Divina Super Nova

· Favela Soul

· Duofel

· Hermeto Pascoal

· Carlos Moura

· Macleim

· Lula Sabiá

· Edson Bezerra

· Millane Hora

· Heberth Azzul

· Wado

· Mopho

· Andreia Lais

· Nara Cordeiro

· Caí dentro (orquestra)

· Leureny

· Eliezer Setton

· Chau do Pife e Banda

· Fidelis

· Tião Marculino

· Dhyda Lira

· Vibrações

· Wilma Araújo

· Orquestra Filarmônica de Alagoas

· Xameguinho

· Roberta Aureliano

· Gel de Almeida

Palco 1 – Associação Comercial de Maceió

Sábado – Dia 16 – 20h às 23h.

· Banda de Pífano

· Fulô do Nordeste

· Baiana mensageiro de Santa Luzia

· Mestra Maura

· Fandango do Pontal

· Coco de Roda Xique Xique

· Pastoril Estrela de Belém

· Coco de Roda Pau de Arara

· Pastoril Grupo Ganga Zumba

· Coco de Roda Reviver

· Trio de Forró Quentão

· Coco de Roda Raridades

· Trio de Forró Gogó da Ema

Domingo – Dia 17 – 14h às 20h.

· Guerreiro do grupo Pedro Teixeira

· Fátima Brasileiro

· Trio de Forró Princesa das Matas

· Zé Lanterna

· Taiera Elvis

· Afro Mandela

· Filomena Félix

· Orquestra de tambores

Palco 2 – Associação Comercial de Maceió

Domingo – Dia 17 – 14h às 20h.

· Escola de Samba Gaviões da Pajuçara

· Nega da Costa

· Coco de Roda Xodó Nordestino

· Trio de Forró Mistura Fina

· Coco de Roda Rei do Cangaço

· Guerreiro Mensageiro de Padre Cícero

· Mestre André

Salão da Associação Comercial de Maceió

Domingo – Dia 17 – 14h às 20h.

· Dança Karina

· Artes Plásticas

Palco Praça Marcílio Dias

Domingo – Dia 17 – 15h às 19h.

· Sifrão

· L100

· Fernanda Guimarães

· Morcegos

· Victor Pirralho

· NECRO

· Palhaço Paranoide

· Fator4

· Maybe2Live

· Tequila Bombe

· Cachorro Louco

Palco Estacionamento do Jaraguá

Sábado – Dia 16 – 17h às 5h

17hs – Forró Modelo

17h45 – Pegada Premium

18h30 – Solange Almeida

20hs – Garota Sertaneja

21hs – Cavaleiros do forro

22h40 – Canibal

23h30 – Wallas Arrais

01hs – Ana Lobo

01h40 – Cláudio Rios

2h20 – D’dreds

3hs – Vibrações

3h40 – Thiago Correia

4h20 – Freedom Songs

Domingo – Dia 17 – 16h às 00h

16hs – Cidinha

17hs – Xatrez

18hs – Forrozão das Antigas

19hs – Galã

19h45 – Dorgival Dantas

21h15 – Geraldo Cardoso

22hs – Márcia Felipe

00hs – Gabriel Diniz

IPHAN – Rádio Virada (mic para RUA)

Sábado – Dia 16 – 18h às 00h

• Camerata Erro Dictus

• Quarteto Manguaba

• Quarteto a la sax

• Camerata Pró-Música

Domingo – Dia 17 – 14h às 20h

• Banda de Música de Matriz de Camaragibe

• Recital de Cantores Líricos: Claudiana Melo, Diogo Oliveira e Jackson Ferr

• Banda de Música Manoel Alves de Marechal Deodoro;

• Corufal ou Rugas de Ouro;

• Coral Prisma;

• Coretfal;

• Coral de Vozes de Coruripe

• Coro infantil do Madalena Sofia;

• Orquestra de Câmera Pequenos Cantores de Jaraguá.

Cortejos

Sábado – Dia 16 – 19h às 22h

• Garota Sertaneja (Sertanejo);

• Ana Lobo;

• Coletivo AfroCaeté;

• Maracatu Baque Alagoano;

• Boi 01;

• Boi 02

5h às 9h (17/09)

• Romeiros do Padre Cícero.

09h às 11h (17/09)

• Afoxé Povo de Exú;

• Afoxé Odoiá;

Domingo – Dia 17 – 16h às 20h

• Escolas de Sambas; (Gaviões)

• Escola Jangadeiros Alagoanos

• Escola 13 de Maio

• Escola Gira Sol

• Escola Arco Iris

• Escola Unidos do Poço

• Sabaki;

• Orquestra de Frevo;

• Orquestra de Frevo;

• Seresta da Pintanguinha;

Fonte: Agência Alagoas