Concursos da PM e Corpo de Bombeiros de Alagoas recebem mais de 68 mil inscrições

O Governo de Alagoas registrou um total de 68.813 inscritos para os concursos para a Polícia Militar de Alagoas (PM/AL) e Corpo de Bombeiros de Alagoas (CBM/AL). As informações são da Secretaria do Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), em parceria com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

São 57.365 inscritos para as mil vagas direcionadas ao concurso da PM e 11.448 inscritos para as vagas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. As provas objetivas, conforme cronograma oficial, ocorrerão já no mês de outubro.

“Todo o processo de realização dos concursos foi feito baseado, sobretudo, na transparência. O Governo de Alagoas se sobressai em realizar um certame deste tamanho e, sem dúvidas, esse é um grande passo para melhorar a segurança dos alagoanos. O volume de inscrições foi significativo e, por isso, as vagas serão ainda mais concorridas”, explica o secretário titular da Seplag, Fabrício Marques Santos.

No total, são ofertadas 1.150 vagas para os cargos de soldado e oficial da PM e CB. Estão sendo ofertadas mil vagas para o cargo de soldado da Polícia Militar, com dedicação exclusiva, e salário de R$ 1.367,15. Após conclusão do curso a remuneração é de R$ 3.522.88; 140 vagas para soldado, com remuneração de R$ 1.410; e 10 vagas para oficial, com remuneração de R$ 2.249,54 para estudante e R$ 6.714,06 quando formado.

Provas objetivas

Para a PM, o concurso vai contar com prova objetiva (50 questões de conhecimentos básicos e 70 específicas). As provas ocorrem no dia 29 de outubro, em Maceió e Arapiraca. Já para o Corpo de Bombeiros, o certame terá 50 questões de conhecimento básico e 50 de conhecimento específico. As provas acontecem no dia 28 de outubro (oficial) e 29 de outubro (soldado).

Todas as informações sobre as demais etapas estão descritas nos editais dos concursos, que podem ser consultados no Diário Oficial do Estado ou no portal da Seplag (www.seplag.al.gov.br/concurso-pm-e-cbm-2017).

Fonte: Agência Alagoas