CSA fica em Muriaé/RJ por falta de vagas de hotel em Tombos/MG; CRB segue na quinta para o Rio Grande do Sul

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na tarde de ontem as datas das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. O CSA enfrentará o Tombense nos dias 18 e 25 de setembro, duas segundas.

O jogo de ida será na próxima segunda, às 20h45, no Estádio Antônio de Almeida, o Almeidão, em Tombos-MG. Já o confronto de volta será na segunda da outra semana, às 20h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Com o cronograma em mãos, o CSA definiu o seguinte; viaja no próximo sábado para Muriaé/RJ, onde ficará até a manhã do domingo, dia 17/09, realizando treinos nesta cidade, seguindo na manhã de domingo, dia 17/09 para Tombos/MG, local do duelo de ida do famoso mata-mata da 3ª Divisão do futebol brasileiro.

Quem passar do duelo CSA x Tombense-MG enfrentará, nas semifinais da Terceirona, o vencedor de São Bento-SP x Confiança-SE. As partidas das semifinais deverão ocorrer nos dias 1º e 8 de outubro. Já as finais serão realizadas nos dias 15 e 22 de outubro.

Ontem, na apresentação do técnico Flávio Araújo, o torcedor azulino ficou sabendo que ele manterá 90% do trabalho iniciado pelo seu antecessor. Conhecido como “Rei do Acesso”, Flávio agradeceu o convite para integrar o projeto do clube marujo.

“Este é um novo desafio que me foi dado e, se Deus quiser, vou garantir a conquista do acesso para a Série B. O CSA é uma equipe que consegue conquistar seus objetivos. Os jogadores são empenhados e focados. A estrutura é muito boa, e tenho certeza de que vamos conseguir desenvolver um grande trabalho”, disse Flávio Araújo.

Hoje, o novo comandante azulino vai realizar um trabalho com maior intensidade no CT do Mutange, depois do retorno da delegação que viajou para Cuiabá/MT.

PROGRAMAÇÃO DEFINIDA NO CRB PARA O JOGO CONTRA O BRASIL/RS

Na tarde de ontem o time regatiano iniciou a preparação objetivando o duelo do próximo sábado (16), contra o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Pablo, contratado na semana passada, chega para ampliar o leque de opções do técnico Dado Cavalcanti para o ataque alvirrubro.

Com 24 anos, Pablo é atacante que se desloca pelo setor direito. Vem do Atlético-MG, mas também tem experiência internacional porque já defendeu o Vegalta Sendai, do Japão. Vai se juntar a Neto Baiano, Zé Carlos, Marion, Erick Salles e Emaxwell.

O duelo do próximo final de semana terá início às 16h30 e é válido pela 24ª rodada. E pelo fato de atuar novamente fora de casa, o período de treinamentos será mais curto nesta semana, pois, o elenco vai seguir viagem para o interior gaúcho na próxima quinta-feira.

Dado Cavalcante reconhece que o time teve um desempenho fraco contra o Oeste/SP, esperando uma resposta positiva no interior do Rio Grande do Sul. O time poderá sofrer alteração para o duelo contra o Brasil.

Antes da viagem para Pelotas/RS os jogadores terão atividades nesta terça, amanhã e na quinta, pela manhã.

Textos; Arivaldo Maia e Francisco Cardoso/Gazetaweb