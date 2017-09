Detran de Alagoas vai ofertar CNH digital de graça até o fim de dezembro

Aprovada em junho pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica deve ser disponibilizada ao cidadão alagoano até o fim deste mês.

A informação foi repassada ao G1 nesta segunda-feira (11) pelo diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AL), Antônio Carlos Gouveia.

“Alagoas dará até o dia 26 a liberação da CNH eletrônica. Será ofertada até dezembro sem custo algum em razão da lei que registra o princípio da anterioridade. Tudo no Detran está pronto para apresentar e oferecer o serviço aos usuários”, disse Gouveia.

De acordo com o Ministério das Cidades, a CNH digital será uma versão do documento com o mesmo valor jurídico da CNH impressa, e o motorista poderá apresentar o documento tanto no formato antigo como no digital, no smartphone.

A autenticidade do documento digital poderá ser comprovada pela assinatura com certificado digital do emissor ou com a leitura de um QRCode.

Com esse dispositivo, os agentes de trânsito também poderão consultar os dados dos documentos por meio de um aplicativo de celular, que ainda está em fase de testes. O app fará a leitura do QRCode.

Fonte: G1/AL