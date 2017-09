Mãe e filha são executadas com tiros de espingarda 12 no Baixo São Francisco

Duas mulheres, inicialmente apontadas como mãe e filha, foram assassinadas com tiros de espingarda calibre 12 na manhã desta terça-feira (12) na cidade de Porto Real do Colégio, a 173 quilômetros da capital, no Baixo São Francisco.

O duplo homicídio ocorreu na localidade conhecida como Povoado Canoa de Cima, zona rural do município. Segundo informações apuradas, as vítimas – identificadas previamente como Janizete e Eliete – estavam em uma borracharia quando um veículo de cor branca, cuja placa e modelo não foram informadas, se aproximou e atirou contra as vítimas. A reportagem ainda ligou para a delegacia, mas nenhum agente se encontrava no local. A equipe teria se deslocado para a cena do crime para os levantamentos iniciais.

Alertado pelo som dos disparos, o pai e marido das vítimas correu e encontrou a filha ainda com vida, conseguiu a ajuda de policiais rodoviários federais, mas a mulher morreu antes mesmo de chegar à Unidade de Emergência do Agreste.

Até o momento não há qualquer informação sobre possíveis motivações para o duplo homicídio. Os corpos deverão ser encaminhados ao IML de Arapiraca para ser submetido à necropsia e posteriormente serão liberados para sepultamento.

Fonte: AL24horas