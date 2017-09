Penedense estreia na Série B do Alagoano contra o Desportivo Aliança em Passo do Camaragibe

Foi confirmado hoje, 11, no Programa Balanço Geral da AM São Francisco o local de estreia do Sport Club Penedense na Série B do Campeonato Alagoano contra o Desportivo Aliança no próximo dia 17 de Setembro de 2017. O local da partida será o estádio Flor do Camará na cidade de Passo do Camaragibe, distante 238 Km do município ribeirinho.

A informação foi repassada pelo repórter Orlando Batista da Gazeta AM através da Federação Alagoana de Futebol. Outra informação importante também foi a desistência do certame estadual da equipe FF Sports Igaci. Com isso, o campeonato terá nove clubes e o Penedense que faria cinco jogos fora de casa, fará quatro jogos.

por Redação