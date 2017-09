Procon Alagoas notifica operadora TIM por falhas na prestação de serviço

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AL) notificou a operadora de telecomunicações TIM para esclarecer os problemas na rede de telefonia quem vem ocorrendo no município de Jequiá da Praia, desde a última sexta-feira (8).

De acordo com o departamento jurídico do órgão estadual, a empresa notificada deverá esclarecer o ocorrido e apresentar soluções. Se necessário, o Procon entrará com uma ação civil pública para o reestabelecimento imediato do serviço e dos danos coletivos ocasionados pela falta do serviço de telefonia móvel da operadora.

O presidente do Sindicado dos Serviços Públicos de Jequiá da Praia, Clóvis Soares Gomes, veio até o órgão e formalizou a denúncia em nome dos jequiaenses. “Não é a primeira vez que temos esses problemas com a TIM. Estamos sem sinal na cidade inteira há dias, e isso acaba dificultando o nosso trabalho por lá. No ano passado, ficamos até cinco dias sem o sinal”, explicou.

De acordo com o superintendente João Neto, essa má prestação de serviço deve ser convertida. “Não há justificativa para a descontinuidade do serviço. A TIM precisa dar soluções imediatamente”.

A empresa deverá detalhar os motivos das falhas, o número de consumidores prejudicados, quais serviços foram afetados e quais providências tomará para compensar os usuários lesados.

Fonte: Agência Alagoas