Suspeitos de crimes são presos pela PRF em rodovias de Alagoas

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite da segunda-feira (11), em rodovias de Alagoas. Um dos presos era foragido da Justiça de Salvador, e o outro é suspeito de assaltar uma farmácia.

O primeiro caso aconteceu na BR-101, em Teotônio Vilela, Agreste do estado, quando um homem de 26 anos tentou se passar pelo irmão. O suspeito estava em uma motocicleta CG 150/Fan, vermelha, quando foi abordado pelos policiais.

Após consultas e contato com a Polícia Civil, foi descoberto que o homem tinha dois mandados de prisão por roubo e por estupro na Bahia. Ele também é suspeito de praticar assaltos a ônibus em Delmiro Gouveia e já ficou detido seis anos em Salvador por tráfico de drogas.

O suspeito usava a identidade do irmão, que não possuía antecedentes criminais, para escapar de abordagens policiais. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de São Miguel dos Campos.

A outra ocorrência aconteceu na BR-316, em frente a entrada de Maravilha, Sertão. Um homem de 31 anos foi preso suspeito de assaltar uma farmácia em Olho D’água das Flores. Ele estava em um carro de modelo Celta, prata, quando foi encontrado pelos policiais.

Após uma revista pessoal no suspeito, foi apreendido um revólver calibre 38, carregado com cinco munições, que havia sido usado no assalto, além de R$ 278 roubado da farmácia. Segundo a PRF, o homem informou que tinha saído de Paulo Afonso, na Bahia, e que depois de cometer o roubo, ficou por um tempo escondido em um posto de combustível da região.

O suspeito foi reconhecido pelas vítimas e levado à Delegacia de Santana do Ipanema, Sertão do estado.

