Após aumento recorde, Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina

Pela terceira vez consecutiva a Petrobras anunciou, na manhã desta quarta-feira (13), a redução do preço da gasolina nas refinarias em 0,9% e do diesel em 01,%.

A primeira redução foi estabelecida ainda ontem, quando o preço das refinarias caiu em 0,3% para a gasolina e 1,2% para o diesel.

Essa variação constante do preço ocorre porque antes a estatal esperava um mês pra reajustar, agora ela avalia as condições do mercado e os preços passam a oscilar diariamente. O cumprimento desse novo formato foi instalado em 3 de julho, desde então, a gasolina acumula alta 10,3% e o diesel valorização de 16,68%

com Uol