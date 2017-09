Em uma decisão monocrática presidente da Câmara de Penedo adia votação do Regime Próprio da Previdência

Para quem não sabe o andamento normal das sessões ordinária da Câmara de Vereadores de Penedo, elas só acontecem uma vez por semana e todas as quintas-feiras. Pois bem, hoje, 12/09, uma terça-feira, foi convocada uma reunião extraordinária, no qual todos os edis penedenses compareceram para votar o projeto de lei oriundo do Poder Executivo sobre o Regime Próprio da Previdência Social. Detalhe: todos os vereadores irão receber um valor extra nos seus contra cheques por conta desse dia “trabalhado”.

O servidores compareceram em um bom número, até porque são os mais afetados ou beneficiados com o projeto. Após a abertura dos trabalhos na Câmara, todos os vereadores, tanto de oposição como de situação, foram unânimes em dizer que gostariam que a votação acontecesse naquele momento para acabar com a angústia que toma conta de todos os servidores municipais.

Após ouvir os edis, o presidente da Casa, o vereador Junior do Tó, disse que iria adia a votação do Projeto para o próximo dia 19 de Setembro, porque iria consultar o procurador da Casa de Leis e em seguida o Projeto iria ser analisado pela Comissão de Justiça.

Isso caros internautas penedenses, significa que os vereadores irão receber mais uma verba extra para votar o Projeto na próxima terça-feira, 19.

É realmente um pouco estranho ou não, essa indefinição sobre a aprovação ou não do PL do Regime Próprio de Previdência Social de Penedo. Um projeto de autoria do prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, onde ele tem a maioria dos vereadores a seu favor.

O Sindicato dos Trabalhadores Públicos de Penedo ganha mais tempo para discussões entre lideranças, e nós cidadãos penedenses é que perdemos literalmente nos nossos bolsos com tanta sessão extraordinária na Câmara Municipal.

por Walberth Lima