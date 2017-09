Governador Renan Filho participa de ato em defesa do “Velho Chico” junto com governadores em Penedo

Nessa Sexta-feira (15), os governador do nordeste estarão reunidos na Casa de Aposentadoria em Penedo, juntos com o Governador de Alagoas Renan Filho e o Prefeito Marcius Beltrão em um ato em defesa do Rio São Francisco. O encontro ocorre após os participantes percorrerem trechos do rio, que estão passando por uma situação de assoreamento considerada preocupante.

Os presentes debaterão a situação do rio e irão propor soluções para sua revitalização. Entre os temas que serão debatidos está à privatização da Eletrobrás, ao qual os governadores já se posicionaram contrários, por conta dos possíveis impactos na vazão do Rio são Francisco, já que a Chesf -Companhia Hido Elétrica do São Francisco, pertence a essa estatal. Outro ponto é a seca prolongada no nordeste e a crise na bacia do São Francisco.

O encontro ocorre na semana em que Alagoas completa 200 anos de Emancipação Politica, estando presentes os Governadores da Bahia, Sergipe e Pernambuco. Em entrevista para Agência Alagoas, o governador Renan Filho falou sobre o Bicentenario de Alagoas e a importância de reunir os governadores do nordeste, nessa manifestação pela garantia da revitalização do Rio São Francisco, reunindo esforços para um posicionamento em favor do rio da integração nacional.

“Os 200 Anos de Alagoas representam uma passagem, uma travessia entre um Estado que chegou a duvidar do seu potencial, quase se resignar diante dos problemas, e um Estado que hoje aponta firmemente para o futuro, começa a vencer desafios antigos, com novas soluções; se mobiliza para enfrentar, mesmo em tempos de crise, os problemas que precisam ser vencidos para que a gente entre, de vez, de verdade, em um novo século, em um novo tempo”, declarou o governador.

Fonte: Assessoria