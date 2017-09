Motorista alagoano é indiciado por morte de ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró

Após três meses do acidente que vitimou fatalmente a ex-vocalista da Banda Cavaleiros do Forró, Eliza Clívia e seu esposo, o baterista Sérgio Ramos, a delegada de Delitos de Trânsito de Aracaju, Daniela Lima, concluiu que o motorista, Clebton José dos Santos, natural de Arapiraca é o responsável pelo acidente.

Segundo o relatório da conclusão do inquérito, o motorista não teria prestado atenção à sinalização da avenida onde trafegavam, o que teria provocado a batida entre o carro que estavam os artistas e um ônibus.

Clebton foi indiciado por homicídio culposo e por lesão corporal culposa de trânsito.

O acidente

A cantora Eliza Clívia, ex-integrante das bandas Cavaleiros do Forró e Cavalo de Aço, e o marido dela, o baterista Sérgio Ramos, morreram na tarde da sexta-feira, 16 de junho, num acidente de trânsito ocorrido entre as ruas Maruim e Arauá, no Centro de Aracaju, capital de Sergipe.

As vítimas estavam em um veículo de passeio com placa de Maceió, Alagoas. A cantora, que estava em carreira solo, realizaria um show em Aracaju naquela noite.

Fonte: CadaMinuto