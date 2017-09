Acusado de torturar e matar criança de um ano é preso

Agentes do 116º Distrito Polícia, da cidade de Murici, comandados pelo delegado Cayo Rodrigues, prenderam nesta quinta-feira (14) Jaelson Basílio dos Santos, acusado de torturar e matar uma criança de apenas um ano de idade.

Os policiais deram cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça, após representação policial. A criança – uma menina – morava com a avó e Jaelson (companheiro da avó), e no dia 8 deste mês foi deixada sozinha em casa com ele.

Quando a avó retornou, já observou a criança gritando e passando mal, com sintomas de vômitos e palidez nos lábios. Ela foi levada às pressas pela avó até hospital, mas não resistiu.

Os laudos médicos apontaram como causas da morte, hemorragia interna aguda e rompimento de baço, provocados por ação de instrumento contundente.

O Instituto Médico Legal confirmou que houve espancamento. Durante as investigações, testemunhas disseram que Jaelson sempre foi violento em relação à criança.

Há relatos de que apareciam hematomas na menina sempre que ela passava algum tempo sozinha com o acusado. O suspeito também já teria provocado lesão grave anterior na vítima, que sofreu deslocamento do fêmur também enquanto estava com ele.

Testemunhas informaram que a menina vinha demonstrando muito medo em relação ao agressor, sempre chorando e tentando evitar a aproximação dele. O acusado está detido no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Murici, à disposição da Justiça.

Fonte: PC/AL