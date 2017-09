Defensoria de Alagoas reabre inscrições para concurso público

A Defensoria Pública do Estado de Alagoas reabrirá o prazo de inscrições preliminares e solicitações de isenção de taxa para o III Concurso Público para o Provimento de Vagas no Cargo de Defensor Público de 1ª Classe do Estado a partir desta sexta-feira (15) até a próxima segunda-feira (18). De acordo com a Comissão Organizadora do Concurso, a abertura do novo prazo de inscrição se deve a um problema técnico que impediu alguns candidatos de efetuar a inscrição no período determinado no edital do concurso.

As novas inscrições poderão ser realizadas das 10h do dia 15 de setembro até as 18h do dia 18 de setembro de 2017, através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_al_17_defensor. A taxa de inscrição é de R$ 265,00.

Os candidatos que não dispuserem de acesso à internet poderão realizar inscrição na sede da Defensoria Pública, situada na Av. Fernandes Lima, Gruta de Lourdes, no horário de funcionamento da instituição (8h às 14h).

O Concurso

De acordo com o edital, publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 04 de agosto, serão disponibilizadas 15 vagas para o cargo de defensor público, sendo 14 vagas para ampla concorrência e uma vaga reservada para candidatos com deficiência. Os aprovados serão lotados nas coordenadorias regionais do interior do estado.

O Certame será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela Comissão do Concurso da DPE/AL, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Alagoas.

As provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas nas datas prováveis de 18 e 19 de novembro de 2017, utilizarão o método Cespe de seleção. O concurso compreenderá quatro fases: a)prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, de responsabilidade do Cebraspe; b)provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório,de responsabilidade do Cebraspe; c) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) inscrição definitiva, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Comissão do Concurso do DPE/AL, com apoio logístico do Cebraspe, e) avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.

Entre os requisitos para participação no concurso, estão o porte do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e, no mínimo, três anos de atividade jurídica.

Confira o Edital de Reabertura das Inscrições: http://www.imprensaoficialal.com.br/wp-content/uploads/2017/09/defensoria_publica_2017-09-14_completo.pdf

Para mais detalhes confira o Edital do Concurso no Diário Oficial: http://www.imprensaoficialal.com.br/wp-content/uploads/2017/08/defensoria_publica_2017-08-04_completo.pdf ou na página da Cebraspe:http://www.cespe.unb.br/concursos/.

com Assessoria